Владимир Андрейченко провел личный прием в Глубоком

Источник материала: БT

Выездные приемы граждан - важная форма работы с людьми, которая дает положительные результаты на местах.

На этом акцентировал внимание председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко во время личного приема в Глубоком. Большинство вопросов частного характера, некоторые удалось решить сразу же. С коллективным письмом не закрывать отделение банка в деревне Прозороки обратились жители сразу нескольких населенных пунктов. Подписи поставили более 200 человек. Дано поручение детально разобраться. Владимир Андрейченко отметил, что "важно, чтобы на селе для комфорта людей была вся необходимая инфраструктура".

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Только по Глубокскому району за полгода количество жалоб сократилось на 22 %. Это очень хороший показатель. Особенно хорошо, что сократились вопросы землеустройства, земельных отношений, вопросы строительства.

Также Владимир Андрейченко отметил инициативность белорусов при разработке проекта новой Конституции. Мнения и предложения люди озвучивают в том числе на встречах в трудовых коллективах.





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