ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Марков: нормы международного права начинают зарываться в могилу

23.07.2021 23:25 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Руководитель телеканала заметил, что ни вторжение в страны Африки, ни бомбардировка Югославии 20 лет назад не были вынужденными мерами. "Это была проста реализация политики вопреки, по сути, решениям ООН или при отсутствии таких решений, при отсутствии осуждения", - обратил он внимание.

По мнению Марата Маркова, по этой же причине нет никакой международной реакции на действия Литвы по отношению к мигрантам. "Потому что международное право перестало действовать", - заявил глава ОНТ.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель телеканала заметил, что ни вторжение в страны Африки, ни бомбардировка Югославии 20 лет назад не были вынужденными мерами.
 
Новости дня
Новости общества
 
Комитет госконтроля выявил рекордные скрытые заработки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by