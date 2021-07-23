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Запад отказался от глобализации и хочет жить, как метрополия и колонии - Жук

23.07.2021 23:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад отказался от глобализации и хочет жить, как метрополия и колонии. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Жук обратил внимание, что военные действия Запада в других регионах породили чудовищ: вторжение в Ирак привело к созданию ИГИЛ, война в Сирии укрепила эту террористическую организацию, в Афганистане сейчас активизировалось радикальное движение "Талибан".

"Мы когда-то говорили про глобализацию, ждали ее, говорили, что это хорошо. Запад от этого отказался, он перестал играть в эту игру. Он хочет жить, как метрополия и колонии, - сказал глава медиахолдинга. - Но поскольку уровень проникновения и технологий, и финансов совсем другой сейчас в мире (простите, не 18-й и тем более не 17-й век), они не могут управлять всем этим и создают так называемый хаос. Для чего: цель одна - ослабить. Но есть "маленькое" побочное явление: те люди, которые чувствуют себя неуютно, плохо в своих домах, начинают идти в дом соседа и захватывать там территорию. Вот что они сегодня породили в мире".

По мнению Дмитрия Жука, нынешний уровень миграции в страны Запада и события на литовской стороне - это лишь начало процесса. "В Ираке больше чем за 10 лет подросло и сформировалось целое поколение, которое ничего в руках, кроме оружия, не держало. И они пойдут туда. Увидеть его сельскохозяйственным рабочим навряд ли уже получится. Они (Запад. - Прим. БЕЛТА) изменили философию развития этих регионов. А эти регионы - мы должны понимать самое главное - дают прирост населения в отличие от Старой Европы. Эта волна захлестнет по-любому", - убежден главный редактор.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мы когда-то говорили про глобализацию, ждали ее, говорили, что это хорошо. Запад от этого отказался, он перестал играть в эту игру. Он хочет жить, как метрополия и...
 
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