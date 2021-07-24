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Картина дня: Лукашенко поставил задачи перед аграриями, итоги ЦТ-2021 и открытие Олимпийских игр
24.07.2021 07:07 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 23 июля
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует в оптимальные сроки,
Фото из архива
В Беларуси
Фото из архива
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Глава государства
Фото из архива
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Национальный пресс-центр 24 июля проведет выездное пресс-мероприятие "IV Международный танцевально-парашютный фестиваль молодых инвалидов - колясочников". Место проведения: аэродром Хожево, г. Молодечно. Начало в 11.00.
На площадке Верхнего города 24 июля пройдет выступление музыкальной капеллы "Сонорус".
В Минском зоопарке 24 июля пройдет образовательно-развлекательное мероприятие "День тигра".
Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алiмпу" пройдет по 24 июля в Солигорске.
Минске пройдет по 24 июля чемпионат Беларуси по пожарно-спасательному спорту, посвященный Дню пожарной службы. Соревнования пройдут в Центральном детском парке имени Максима Горького.
Традиционный легкоатлетический пробег памяти Зиновия Колобанова состоится 25 июля в парке имени 900-летия Минска.
XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио по 8 августа.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
25 июля
В Республике Беларусь - День пожарной службы.
В Республике Беларусь - День работников торговли.
85 лет назад родился Левин Леонид Менделевич (г.Минск), заслуженный архитектор Беларуси (1988). В 1960 году окончил БПИ. Работал в институте "Минскпроект", был руководителем персональной творческой мастерской. Среди работ: станции метро "Площадь Ленина", "Немига"; мемориальные комплексы "Хатынь", "Прорыв", "Катюша" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (2003, 2011). Умер в 2014 году.
80 лет назад родился Александренок Анатолий Семенович, белорусский спортсмен (стрельба пулевая), мастер спорта СССР международного класса (1968). Чемпион СССР в личном (1974, 2-кратный) в разных видах упражнений и командном зачетах (1969, 1973). Серебряный призер в личном зачете (1973, 1974 - 3-кратный).
65 лет назад родилась Дорох Нина Петровна, белорусская спортсменка (гребля на байдарках), заслуженный мастер спорта СССР (1979). Чемпионка мира и Европы (1979) на байдарке-двойке. Серебряный (1978) и бронзовый (1977) призер чемпионатов мира и Европы (1978).
26 июля
165 лет назад родился Шоу Джордж Бернард, ирландский драматург и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1925). Автор пьес "Цезарь и Клеопатра", "Пигмалион", романов "Неразумный брак", "Любовь артиста" и др. Умер в 1950 году.
50 лет назад родился Масейков Александр Анатольевич, белорусский спортсмен (гребля на байдарках и каноэ), заслуженный мастер спорта СССР (1992). Чемпион XXV Олимпийских игр (1992) на каноэ-двойке. Чемпион мира (1994 - на каноэ-двойке, 1997 - на каноэ-четверке). Серебряный призер чемпионата мира (1998) на каноэ-четверке, серебряный призер чемпионата Европы (1997) на каноэ-одиночке.
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ВЧЕРА Картина дня. 23 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко требует в оптимальные сроки, оперативно и качественно организовать...
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