Картина дня: Лукашенко поставил задачи перед аграриями, итоги ЦТ-2021 и открытие Олимпийских игр

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 23 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует в оптимальные сроки, оперативно и качественно организовать уборочную кампанию . Об этом он заявил на совещании в Минске. Рост мировых цен на продовольствие должен стать дополнительной возможностью для экономики, заявил Президент. Александр Лукашенко отметил техническую мощь сельского хозяйства Беларуси, исходя из темпов уборки зерновых.





Фото из архива

В Беларуси в этом году рассчитывают собрать урожай зерновых и зернобобовых примерно такой же, как и в прошлом году. Такой прогноз в беседе с журналистами сделал заместитель председателя правительства Александр Субботин.





Фото из архива

Современные технологии помогают во время уборочной кампании собирать хороший урожай даже при сложных погодных условиях. Такое мнение высказал председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин по итогам совещания у главы государства по вопросам организации уборочной кампании 2021 года.





Александр Турчин

Первый миллион тонн зерна намолочен в Беларуси.

Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие членам делегации Беларуси на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Президент обратил внимание, что олимпийская медаль - это не только личный успех атлета, но и предмет особой гордости нации, потому что спортивные победы давно уже стали демонстрацией уровня развития стран, их достижений и культурного наследия.





Фото из архива

В Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр .

РЕПОРТАЖ: Олимпийский Токио . Жара и эмоции





КОММЕНТАРИЙ: Ставки сделаем - в каких дисциплинах белорусы смогут побороться за награды в Токио

Обратная связь с населением очень важна , и для общения с людьми нужно использовать современные средства коммуникации, заявила во время выездного заседания Президиума Совета Республики его председатель Наталья Кочанова.





Наталья Кочанова

В Министерстве иностранных дел подвели итоги ежегодного семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. На совещании с участием министра иностранных дел Владимира Макея обсуждены проблемные аспекты внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности и определены конкретные цели белорусской дипломатии и круг актуальных задач на ближайшую перспективу.

В Беларуси поэтапно расширяется применение цифровых технологий во время вступительной кампании. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.





Игорь Петришенко. Фото из архива

Централизованное тестирование с каждым годом совершенствуется , но сложность тестов не меняется, заявила в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович. Тренировочные тесты ЦТ этого года поступят в продажу в августе. Основная причина неявки на ЦТ в основной день - плохое самочувствие. Абитуриенты стали более мотивированными при подготовке к централизованному тестированию, заявила Наталья Вайтехович.





Наталья Вайтехович

КОММЕНТАРИЙ: Новая редакция закона о здравоохранении вступила в силу

Минздрав скорректировал подходы к надбавкам за работу в условиях COVID-19 .

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1103 пациента с COVID-19 , выписаны 1166.





Фото из архива

В Минск начинают летать авиакомпании Georgian Airways, Avia Traffic Company и "Северсталь".

МВД напоминает о соблюдении мер безопасности при посещении лесов.

ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе





Где в Беларуси санэпидслужба не советует купаться

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24-25 июля

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Национальный пресс-центр 24 июля проведет выездное пресс-мероприятие "IV Международный танцевально-парашютный фестиваль молодых инвалидов - колясочников". Место проведения: аэродром Хожево, г. Молодечно. Начало в 11.00.

На площадке Верхнего города 24 июля пройдет выступление музыкальной капеллы "Сонорус".

В Минском зоопарке 24 июля пройдет образовательно-развлекательное мероприятие "День тигра".

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алiмпу" пройдет по 24 июля в Солигорске.

Минске пройдет по 24 июля чемпионат Беларуси по пожарно-спасательному спорту, посвященный Дню пожарной службы. Соревнования пройдут в Центральном детском парке имени Максима Горького.

Традиционный легкоатлетический пробег памяти Зиновия Колобанова состоится 25 июля в парке имени 900-летия Минска.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио по 8 августа.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

25 июля

В Республике Беларусь - День пожарной службы.

В Республике Беларусь - День работников торговли.

85 лет назад родился Левин Леонид Менделевич (г.Минск), заслуженный архитектор Беларуси (1988). В 1960 году окончил БПИ. Работал в институте "Минскпроект", был руководителем персональной творческой мастерской. Среди работ: станции метро "Площадь Ленина", "Немига"; мемориальные комплексы "Хатынь", "Прорыв", "Катюша" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (2003, 2011). Умер в 2014 году.

80 лет назад родился Александренок Анатолий Семенович, белорусский спортсмен (стрельба пулевая), мастер спорта СССР международного класса (1968). Чемпион СССР в личном (1974, 2-кратный) в разных видах упражнений и командном зачетах (1969, 1973). Серебряный призер в личном зачете (1973, 1974 - 3-кратный).

65 лет назад родилась Дорох Нина Петровна, белорусская спортсменка (гребля на байдарках), заслуженный мастер спорта СССР (1979). Чемпионка мира и Европы (1979) на байдарке-двойке. Серебряный (1978) и бронзовый (1977) призер чемпионатов мира и Европы (1978).

26 июля

165 лет назад родился Шоу Джордж Бернард, ирландский драматург и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1925). Автор пьес "Цезарь и Клеопатра", "Пигмалион", романов "Неразумный брак", "Любовь артиста" и др. Умер в 1950 году.

50 лет назад родился Масейков Александр Анатольевич, белорусский спортсмен (гребля на байдарках и каноэ), заслуженный мастер спорта СССР (1992). Чемпион XXV Олимпийских игр (1992) на каноэ-двойке. Чемпион мира (1994 - на каноэ-двойке, 1997 - на каноэ-четверке). Серебряный призер чемпионата мира (1998) на каноэ-четверке, серебряный призер чемпионата Европы (1997) на каноэ-одиночке.

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