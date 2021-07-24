ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Amnesty International: Белорусские власти должны пересмотреть решения о ликвидации НКО и прекратить эскалацию репрессий

24.07.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 24 июля. Белорусские власти должны немедленно пересмотреть решения о ликвидации НКО, заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс, комментируя сообщения о решении властей страны ликвидировать более 40 организаций гражданского общества.

"Белорусские власти проводят беспрецедентные и все более жестокие атаки на гражданское общество, используя все инструменты для преследования за мирное инакомыслие, — заявила Стразерс. — После массовых арестов правозащитников и активистов в начале минувшей недели власти теперь ликвидируют десятки критически важных для гражданского общества организаций, полностью игнорируя свои обязательства в области прав человека в соответствии с международным правом".

Она считает, что власти Беларуси "должны немедленно пересмотреть решения о ликвидации НКО, положить конец эскалации репрессий и позволить организациям гражданского общества свободно заниматься своей деятельностью". "Власти должны уважать, защищать, продвигать и реализовывать права на свободу выражения мнений, ассоциации и мирных собраний", — добавила она.

"Остальной мир не должен оставаться пассивным наблюдателем этих продолжающихся жестоких репрессий в Беларуси, — заявила региональный директор организации. — Мы призываем к решительному международному ответу с тем, чтобы белорусские власти немедленно прекратили свои репрессии в отношении гражданского общества и освободили всех тех правозащитников и активистов, которые были произвольно задержаны исключительно за свою законную деятельность. Правительство Беларуси должно выполнить свои обязательства по уважению, защите, продвижению и соблюдению прав человека, иначе оно должно столкнуться с последствиями".

Более 40 неправительственных организаций, у которых 14 июля прошли обыски, находятся в процессе ликвидации. Это следует из данных Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В числе таких НПО — организации, которые занимаются благотворительностью, экологией, помощью людям с инвалидностью, вопросами культуры.

 


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 24 июля. Белорусские власти должны немедленно пересмотреть решения о ликвидации НКО, заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии...
 
Новости дня
Новости общества
 
Картина дня: Лукашенко поставил задачи перед аграриями, итоги ЦТ-2021 и открытие Олимпийских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by