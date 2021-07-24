До +30°С ожидается в Беларуси 25 июля

Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов жары ожидается в Беларуси 25 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, местами - плюс 8-10. Днем будет от плюс 24 до 30 градусов жары.-0-

Прогноз погоды на неделю