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До +30°С ожидается в Беларуси 25 июля

24.07.2021 12:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов жары ожидается в Беларуси 25 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, местами - плюс 8-10. Днем будет от плюс 24 до 30 градусов жары.-0-

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Теги: Минск
 
 
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В воскресенье ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.
 
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