Источник материала: БT

Пока делегация просителей из числа белорусских манкуртов, склонив голову, попрошайничала в Штатах, мы собирали информацию, анализировали открытые источники, заглянули в закрытые. Так вчера вечером в расследовании " Панорамы " были названы конкретные суммы и не менее конкретные цели. Никаких разглагольствований, а сухие цифры и факты о невероятных аппетитах жены уголовника Тихановского и ее беглой свиты.

Бить этот телецентр должен был не только по Беларуси, но и по России. Таков план, чтобы американцы уж точно не отказали. Россия рассматривается беглыми и их западными кураторами как сфера их непосредственных интересов. Все это оружие, направленное в сторону Беларуси, в нужный момент готово отработать российскую повестку, как это было с телеграм-каналом, который курировал Протасевич со своим дружком.

Просили в Вашингтоне не только для бывших белорусов, но и для Литвы. Вильнюс попросил Вашингтон расширить дипломатическое присутствие США в стране. Просят направить экспертов для обеспечения пограничной охраны и охраны государственной границы. Той самой, что десятилетиями охранялась только белорусами и теперь со стороны Литвы трещит по швам.





Читайте также:





