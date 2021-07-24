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Расследование журналистов - только сухие цифры и факты о С. Тихановской и ее свите

24.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пока делегация просителей из числа белорусских манкуртов, склонив голову, попрошайничала в Штатах, мы собирали информацию, анализировали открытые источники, заглянули в закрытые. Так вчера вечером в расследовании "Панорамы" были названы конкретные суммы и не менее конкретные цели. Никаких разглагольствований, а сухие цифры и факты о невероятных аппетитах жены уголовника Тихановского и ее беглой свиты.

Бить этот телецентр должен был не только по Беларуси, но и по России. Таков план, чтобы американцы уж точно не отказали. Россия рассматривается беглыми и их западными кураторами как сфера их непосредственных интересов. Все это оружие, направленное в сторону Беларуси, в нужный момент готово отработать российскую повестку, как это было с телеграм-каналом, который курировал Протасевич со своим дружком.

Просили в Вашингтоне не только для бывших белорусов, но и для Литвы. Вильнюс попросил Вашингтон расширить дипломатическое присутствие США в стране. Просят направить экспертов для обеспечения пограничной охраны и охраны государственной границы. Той самой, что десятилетиями охранялась только белорусами и теперь со стороны Литвы трещит по швам.


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Пока делегация просителей из числа белорусских манкуртов, склонив голову, попрошайничала в Штатах, мы собирали информацию, анализировали открытые источники,...
 
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