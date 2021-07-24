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Подробности задержания белорусских бизнесменов - владельцев компаний "21 век", "Юркас" и "Модум"

24.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стали известны подробности задержания ряда белорусских бизнесменов. Речь идет о владельцах компаний "21 век", "Юркас" и "Модум". Все они обвиняются в уклонении от уплаты налогов. В случае с интернет-площадкой речь идет о фиктивной продаже индивидуальным предпринимателям части имущества фирмы. Далее эта же недвижимость, машины и другие активы якобы арендовались. Сделано это было для того, чтобы внести почти миллион рублей за аренду в бухгалтерский учет. Как следствие - сэкономить на налогах более 172 тысяч рублей. На самом же деле имущество никогда никому не продавалось, а вся инсценировка организована лишь для того, чтобы уклониться от налогов. О том, как работала схема, все подробности смотрите в "Главном эфире".


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Стали известны подробности задержания ряда белорусских бизнесменов. Речь идет о владельцах компаний "21 век", "Юркас" и "Модум". Все они обвиняются в уклонении от...
 
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