Источник материала: БT

Стали известны подробности задержания ряда белорусских бизнесменов. Речь идет о владельцах компаний "21 век", "Юркас" и "Модум". Все они обвиняются в уклонении от уплаты налогов. В случае с интернет-площадкой речь идет о фиктивной продаже индивидуальным предпринимателям части имущества фирмы. Далее эта же недвижимость, машины и другие активы якобы арендовались. Сделано это было для того, чтобы внести почти миллион рублей за аренду в бухгалтерский учет. Как следствие - сэкономить на налогах более 172 тысяч рублей. На самом же деле имущество никогда никому не продавалось, а вся инсценировка организована лишь для того, чтобы уклониться от налогов. О том, как работала схема, все подробности смотрите в " Главном эфире ".





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