24 июля в Минске пройдет парад техники МЧС

Источник материала: БT

Накануне Дня пожарной службы в Минске на проспекте Независимости пройдет парад и выставка техники МЧС. Начало в 11:00. Затем в парке Горького детей и взрослых ждут развлекательные конкурсы, водная феерия, демонстрация сил и средств на воде, техники и вооружения МЧС и многое другое. Прекрасным завершением дня станет концерт с участием звезд белорусской эстрады.





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