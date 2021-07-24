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24 июля в Минске пройдет парад техники МЧС
24.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Накануне Дня пожарной службы в Минске на проспекте Независимости пройдет парад и выставка техники МЧС. Начало в 11:00. Затем в парке Горького детей и взрослых ждут развлекательные конкурсы, водная феерия, демонстрация сил и средств на воде, техники и вооружения МЧС и многое другое. Прекрасным завершением дня станет концерт с участием звезд белорусской эстрады.
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Накануне Дня пожарной службы в Минске на проспекте Независимости пройдет парад и выставка техники МЧС. Начало в 11:00. Затем в парке Горького детей и взрослых ждут...
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