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Минздрав определил порядок разработки и эксплуатации инфосистем в здравоохранении

24.07.2021 13:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждена инструкция о порядке разработки, формирования, ведения, эксплуатации информационных систем и ресурсов, баз (банков) данных и реестров (регистров) в здравоохранении, входящих в состав централизованной информационной системы. Это предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения №91 от 21 июля 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Минздрав будет заниматься координацией разработки информационных систем по согласованию с Минсвязи. Информационные системы должны располагаться на серверах, находящихся в Беларуси, и должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством. Информация должна размещаться не менее чем на одном государственном языке. Кроме того, необходимо использовать средства технической и криптографической защиты информации, имеющие национальный сертификат соответствия или положительное заключение по результатам государственной экспертизы, проводимой Оперативно-аналитическим центром при Президенте.

В системах должны автоматизированно вестись электронный журнал учета операций, фиксироваться размещение, изменение и удаление информации и точное время совершения таких действий.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Минздрав будет заниматься координацией разработки информационных систем по согласованию с Минсвязи. Информационные системы должны располагаться на серверах,...
 
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