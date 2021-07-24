ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Делегация белорусской общины в Украине "Сябры Волыни" встретилась с белорусскими депутатами

24.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Делегация белорусской общины в Украине "Сябры Волыни", которая пострадала от рук радикалов в Киеве, встретилась с белорусскими депутатами.

Еще в начале июля молодчики атаковали мирный разрешенный пикет общины у белорусского посольства в поддержку суверенной Беларуси. Полноценного расследования и внятной реакции от украинских властей до сих пор не последовало. Правды приходится искать у своих.

Михаил Кононович, руководитель белорусской общины "Сябры Волыни" (Украина):

Мы, этнические белорусы и граждане Украины, поддерживаем свою историческую родину, и наша позиция кардинально отличается от позиции официальной украинской власти. Неважно, где ты живешь - в Украине, Германии, США. Мы должны поддерживать свою историческую родину, не бояться высказывать честно свою позицию. Мы должны стоять за свою родину до конца. И мы будем, конечно, продолжать высказывать свою позицию в поддержку Беларуси. К сожалению, некоторые белорусы не ценят многих вещей, о которых мы в Украине можем только мечтать - бесплатное лечение, дороги и порядок. Сравните с Украиной. Вы просто не понимаете, вам не с чем сравнивать.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня самая главная наша задача - поддержать таких людей. Их достаточно много не только в Украине, но и в других европейских государствах. Мы с ними поддерживаем контакты. Это люди, которые понимают, что реально происходит сегодня в нашей стране, в целом в мире. Они не просто солидарны с нами, они еще и активно высказывают свою гражданскую позицию у себя в стране. Из-за чего, конечно, и происходят всякие инциденты. Наша святая обязанность - их поддержать. Если с нами не хотят работать официальные власти каких-то государств (понятно по каким причинам), то, естественно, мы должны работать с представителями гражданского общества.

Руководители общины, начиная с августа 2020 года, активно поддерживают Беларусь. Каждый месяц они организовывают пикеты у посольства нашей страны в Киеве. В столице Украины, которая объявила себя демократичной и приверженной европейским ценностям - правам человека.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делегация белорусской общины в Украине "Сябры Волыни", которая пострадала от рук радикалов в Киеве, встретилась с белорусскими депутатами. Еще в начале июля...
 
Новости дня
Новости общества
 
Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпа" продолжается в Солигорске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by