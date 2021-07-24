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Делегация белорусской общины в Украине "Сябры Волыни", которая пострадала от рук радикалов в Киеве, встретилась с белорусскими депутатами.

Еще в начале июля молодчики атаковали мирный разрешенный пикет общины у белорусского посольства в поддержку суверенной Беларуси. Полноценного расследования и внятной реакции от украинских властей до сих пор не последовало. Правды приходится искать у своих.

Михаил Кононович, руководитель белорусской общины "Сябры Волыни" (Украина):

Мы, этнические белорусы и граждане Украины, поддерживаем свою историческую родину, и наша позиция кардинально отличается от позиции официальной украинской власти. Неважно, где ты живешь - в Украине, Германии, США. Мы должны поддерживать свою историческую родину, не бояться высказывать честно свою позицию. Мы должны стоять за свою родину до конца. И мы будем, конечно, продолжать высказывать свою позицию в поддержку Беларуси. К сожалению, некоторые белорусы не ценят многих вещей, о которых мы в Украине можем только мечтать - бесплатное лечение, дороги и порядок. Сравните с Украиной. Вы просто не понимаете, вам не с чем сравнивать.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня самая главная наша задача - поддержать таких людей. Их достаточно много не только в Украине, но и в других европейских государствах. Мы с ними поддерживаем контакты. Это люди, которые понимают, что реально происходит сегодня в нашей стране, в целом в мире. Они не просто солидарны с нами, они еще и активно высказывают свою гражданскую позицию у себя в стране. Из-за чего, конечно, и происходят всякие инциденты. Наша святая обязанность - их поддержать. Если с нами не хотят работать официальные власти каких-то государств (понятно по каким причинам), то, естественно, мы должны работать с представителями гражданского общества.

Руководители общины, начиная с августа 2020 года, активно поддерживают Беларусь. Каждый месяц они организовывают пикеты у посольства нашей страны в Киеве. В столице Украины, которая объявила себя демократичной и приверженной европейским ценностям - правам человека.





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