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Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпа" продолжается в Солигорске

24.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпа" продолжается в Солигорске. День накануне форум посвятил молодежным творческим, социальным и бизнес-инициативам. В рамках праздника прошли семинары-практикумы по продвижению инновационных проектов молодежи, которая проживает и учится в регионе и своей целью ставит развитие и преуспевание малой родины. Десятки студентов защищали перед компетентным жюри свои перспективные разработки. Все молодежные программы получили высокую оценку экспертов, специальные сертификаты и подарки.

Сегодня заключительный день фестиваля. По традиции он становится самым ярким аккордом. Главным событием праздника станет олимпийский квест, который соберет на центральной площади Солигорска сотни участников от мала до велика. Для гостей будет работать ярмарка-продажа. Богата и музыкальная часть финального дня "Вытокаў" - конкурс вокалистов сегодня подведет свои итоги, а вечером популярные белорусские артисты подарят жителям Солигорска свое искусство.


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Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпа" продолжается в Солигорске. День накануне форум посвятил молодежным творческим, социальным и...
 
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