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Центральный регион подошел к страде во всеоружии

24.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Столичный регион подошел к страде во всеоружии. Полторы тысячи комбайновых экипажей и 9 тысяч механизаторов! Под озимым рапсом - почти 100 тысяч гектаров (половину уже обмолотили). Вместе с этим бункеры наполняются золотым зерном пшеницы, ржи, тритикале. Всего же за сезон хлеборобы центрального региона планируют намолотить 1,8 млн т зерна.

Задел под будущий урожай

Вместе с жатвой готовят почву и под будущий урожай. Аграрии обрабатывают поля, вносят удобрения. Сев озимых запланирован на конец лета - начало осени.


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Столичный регион подошел к страде во всеоружии. Полторы тысячи комбайновых экипажей и 9 тысяч механизаторов! Под озимым рапсом - почти 100 тысяч гектаров (половину...
 
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