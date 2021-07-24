Центральный регион подошел к страде во всеоружии

Источник материала: БT

Столичный регион подошел к страде во всеоружии. Полторы тысячи комбайновых экипажей и 9 тысяч механизаторов! Под озимым рапсом - почти 100 тысяч гектаров (половину уже обмолотили). Вместе с этим бункеры наполняются золотым зерном пшеницы, ржи, тритикале. Всего же за сезон хлеборобы центрального региона планируют намолотить 1,8 млн т зерна.

Задел под будущий урожай

Вместе с жатвой готовят почву и под будущий урожай. Аграрии обрабатывают поля, вносят удобрения. Сев озимых запланирован на конец лета - начало осени.





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