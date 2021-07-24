Пожарная служба Беларуси празднует 168-летие

Источник материала: БT

Минск приглашает на торжества. Пожарной службе - 168 лет. На проспекте Независимости состоялся парад в честь профессионального праздника спасателей.

25 июля 1853 года была подписана смета на содержание пожарных бригад. Сотрудники МЧС возложили цветы к монументу Победы. Затем примерно в 11 началась кульминация праздника. В параде приняли участие более 500 бойцов МЧС. Это не только действующие сотрудники, но и ветераны, а также юные спасатели. Зрители увидели проход 46 единиц техники. Причем половина из них - раритетные образцы. После парада на авансцену вышел оркестр МЧС.

Затем - праздник в парке Горького. Там спасатели организовали шоу на воде и выставку техники. Интерактивные площадки будут работать на протяжении всего дня.





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