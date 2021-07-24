Почти 1,5 млн т зерна - результат с полей Беларуси на утро 24 июля

Источник материала: БT

Почти полтора миллиона тонн зерна - таков результат с полей Беларуси на это утро.

Хлеборобы продолжают вносить свою лепту в продовольственную безопасность страны. Уже традиционно в этом преуспевают лучше на юге. Все логично - погодные условия там располагают для работ. Брестская, Минская и Гомельская области в лидерах жатвы. Средняя урожайность сейчас 33,5 ц с га.





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