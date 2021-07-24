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С. Томас: В Литве создают бесправную ситуацию для мигрантов

24.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поправки в литовский закон о положении иностранных лиц даже в самой Литве называют дырявым. Мало того, что они, по сути, узаконили нарушения прав человека, так еще раз доказали: эта страна экзамен на гуманность не прошла.

По словам известного адвоката и правозащитника Станисловаса Томаса, после реабилитации нацистов в его родной стране удивляться любым жестким действиям литовской власти уже не стоит (видео).


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Поправки в литовский закон о положении иностранных лиц даже в самой Литве называют дырявым. Мало того, что они, по сути, узаконили нарушения прав человека, так еще...
 
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