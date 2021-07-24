Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Вытокi" в Солигорске стал хорошим подарком и городу, и людям, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

"Сегодня "Вытокi" принимает у себя один из самых молодых городов Беларуси - Солигорск. И как раз накануне своего Дня рождения. Этот фестиваль - хороший подарок и городу, и людям", - сказал Михаил Орда.

По его словам, здесь проживает большое количество молодых семей - работников известных предприятий, таких как "Беларуськалий", "Купалинка", "Калинка". Председатель ФПБ уверен: очень важно предоставить молодежи как можно больше возможностей для развития и реализации.

"Ведь каждая семья, когда выбирает место для жительства, смотрит не только на экономические возможности, но и на то, где будет учиться ребенок, какие секции, кружки есть, какие традиции развиваются, где можно отдохнуть всей семьей, - сказал Михаил Орда. - Я уверен, что этот фестиваль будет способствовать развитию регионов в этом плане, чтобы у людей было больше возможностей для полноценного, полезного и интересного отдыха".

На фестивале "Вытокi" у каждого участника есть хорошая возможность посмотреть на опыт друг друга, перенять какие-то интересные идеи, направления работы, традиции. У детей есть возможность показать свои достижения. Чтобы не пропадал интерес к занятиям, уверен председатель ФПБ. "Все это дает очень хороший стимул для развития и спортивных школ, и учреждений культуры, образования в регионах. Это очень важно, чтобы людям было комфортно и интересно жить не только в крупных городах, но и в регионах", - добавил он.

Сегодня на центральной площади Солигорска проходят спортивные соревнования и конкурсы. Каждый желающий может принять в них участие, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Для участников работают фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа "Белорусские бренды".

В заключительный день фестиваля на главной сценической площадке также определят лучших молодых исполнителей в вокальном конкурсе. Победители получат не только дипломы и призы, но и возможность дальнейшего творческого развития. В этот день на сцене фестиваля наградят также лучших юных художников региона.-0-