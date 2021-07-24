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В Беларуси за сутки зарегистрирован 1061 пациент с COVID, выписаны 1127. По-прежнему самым надежным методом (напоминают медики) остается вакцинация. Более 1 млн 320 тыс. белорусов получили первую дозу прививки, из них более 855 тыс. прошли полный курс вакцинации. Свои уколы здоровья можно получить в больницах, поликлиниках, торговых центрах. Дополнительно, при необходимости, выезжают и на дом. О том, как воспользоваться этой услугой, расскажет Дарья Рачко.

Вакцинация на дому

Татьяна Стригуцкая прививки не боится. Прийти в поликлинику женщине не позволяют проблемы с позвоночником. Как узнала об услуге вакцинации на дому, сразу же позвонила участковому. На просьбу медики откликнулись быстро. Вот уже второй компонент вакцины на пару с мужем. Супруги признаются: после первого укола 1-2 дня - небольшой зуд и сонливость. Но такая реакция организма их не напугала.

Контроль самочувствия

По приезде в квартиру медики обязательно измерят температуру и давление. После укола через 20-30 минут проконтролируют самочувствие. За месяц медики 1-й поликлиники Минска успели вакцинировать более 70 человек на дому. В день таких вызовов в среднем около 5.

Ольга Лукша, завотделением общей врачебной практики № 2 поликлиники № 1 г. Минска:

На дом выезжают к тем пациентам, которые нетранспортабельные, малоподвижные, то есть, это те пациенты, которые не могут дойти до поликлиники и привиться в условиях поликлиники.

Медики напоминают о противопоказаниях: не рекомендуют прививаться людям с аллергическими реакциями, хроническими заболеваниями и болеющим COVID-19. Это уже центр соцобслуживания. Раз в неделю один из кабинетов здесь оборудуют под прививочный пункт.

В центре соцобслуживания работают 242 человека. Из них больше половины в коллективе уже привиты. О вакцинации проинформировали и старшее поколение. Получить свою дозу антиковидного укола решили 633 человека. Такая процедура проводится здесь каждую среду.

Вакцину привозят в специальных термоконтейнерах и небольшими дозами - примерно сколько и планируют привить человек. В среднем это около 30 доз. Говорят медики - могли бы и больше. Главное - желание. При необходимости дополнительные дозы доставят.

Удобно, комфортно, а самое главное - доступно. Сегодня по стране действуют различные мобильные пункты. Последний открылся в метрополитене. Пункты вакцинации есть в электродепо "Московское" и "Могилевское", а также на станции "Ковальская Слобода". Там прививают всех желающих.





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