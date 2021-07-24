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Серьезная авария на 12-м километре трассы Минск - Дзержинск

24.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Серьезная авария на 12-м километре трассы Минск - Дзержинск. В направлении столицы столкнулись автопоезд “вольво” и трактор МТЗ. В результате ДТП пострадали оба водителя. На месте аварии  работают сотрудники ГАИ. После столкновения фура заблокировала две полосы в направлении Дзержинска, а трактор столько же в направлении Минска. Дорожная милиция обеспечивает безопасное движение на участке.


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Теги: Минск
 
 
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Серьезная авария на 12-м километре трассы Минск - Дзержинск. В направлении столицы столкнулись автопоезд “вольво” и трактор МТЗ. В результате ДТП пострадали оба...
 
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