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Серьезная авария на 12-м километре трассы Минск - Дзержинск
24.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Серьезная авария на 12-м километре трассы Минск - Дзержинск. В направлении столицы столкнулись автопоезд “вольво” и трактор МТЗ. В результате ДТП пострадали оба водителя. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. После столкновения фура заблокировала две полосы в направлении Дзержинска, а трактор столько же в направлении Минска. Дорожная милиция обеспечивает безопасное движение на участке.
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Серьезная авария на 12-м километре трассы Минск - Дзержинск. В направлении столицы столкнулись автопоезд “вольво” и трактор МТЗ. В результате ДТП пострадали оба...
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