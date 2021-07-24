"Крылья Победы" - заключительная серия проекта

Источник материала: БT

"Крылья Победы" - заключительная серия. Отставка командующего группой армии "Центр" Эрнста Буша, Гитлер в ярости - некогда полуторамиллионная группировка теперь едва превышала 500 тысяч, на северном рубеже Красная армия подошла к Березине - немецкая оборона окончательно взломана. Цель - освободить столицу! 20 общевойсковых, 2 танковых и 5 воздушных армий обрушили на фашистов шквальный огонь на минском направлении с юга, востока и севера.

"Минский котел" - именно под таким названием вошла в историю операция по уничтожению стотысячной группировки противника, зажатой в кольцо восточнее столицы и в самом городе. Детали освобождения Минска - в финальной серии "Крыльев Победы" сегодня сразу после " Панорамы " на " Беларусь 1 ".





Читайте также:



