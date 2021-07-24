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"Крылья Победы" - заключительная серия проекта
24.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Крылья Победы" - заключительная серия. Отставка командующего группой армии "Центр" Эрнста Буша, Гитлер в ярости - некогда полуторамиллионная группировка теперь едва превышала 500 тысяч, на северном рубеже Красная армия подошла к Березине - немецкая оборона окончательно взломана. Цель - освободить столицу! 20 общевойсковых, 2 танковых и 5 воздушных армий обрушили на фашистов шквальный огонь на минском направлении с юга, востока и севера.
"Минский котел" - именно под таким названием вошла в историю операция по уничтожению стотысячной группировки противника, зажатой в кольцо восточнее столицы и в самом городе. Детали освобождения Минска - в финальной серии "Крыльев Победы" сегодня сразу после "
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"Крылья Победы" - заключительная серия. Отставка командующего группой армии "Центр" Эрнста Буша, Гитлер в ярости - некогда полуторамиллионная группировка теперь...
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