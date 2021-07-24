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В московском Музее Победы открылась выставка продуктовых карточек времен Великой Отечественной войны

24.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Они становились объектом краж и спекуляций, а на черном рынке их использовали как своеобразную валюту. В Музее Победы в Москве открылась выставка, которая рассказывает об истории продуктовых карточек во время Великой Отечественной войны. Карточная система была введена в июле 1941 года сразу во всех советских городах, кроме оккупированных. Один раз в месяц можно было получить промышленные товары: посуду, одежду, мыло. И один раз в день продукты. Меню было скромным: хлеб, крупы, тушенка, кондитерские изделия.  Самая сложная ситуация была в Ленинграде. Город был в блокаде, и доставлять туда продовольствие было  сложно - нормы продуктов, которые можно было отоварить по карточке, были минимальными.


В московском Музее Победы открылась выставка продуктовых карточек времен Великой Отечественной войны


Олег Волков, пресс-секретарь Музея Победы (Москва, Россия): 

Изначально норма хлеба была 125 граммов на человека. Весной 1942 норму увеличили на 100 граммов, но увеличение связано с тем, что население города уменьшилось на 300 тысяч человек. Увеличили за счет умерших из-за голода и погибших от бомбардировок.

За карточки люди были готовы отдать все: драгоценности, антикварную посуду, мебель, произведения искусства, одежду. Карточками  спекулировали на черном рынке, а их кража каралась расстрелом. Самое страшное для семьи было потерять карточки. После войны карточная система просуществовала еще год. Многие страны мира были поражены, что Советскому Союзу так быстро удалось справиться с дефицитом продовольствия после тяжелой войны. 



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Они становились объектом краж и спекуляций, а на черном рынке их использовали как своеобразную валюту. В Музее Победы в Москве открылась выставка, которая...
 
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