В московском Музее Победы открылась выставка продуктовых карточек времен Великой Отечественной войны

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Они становились объектом краж и спекуляций, а на черном рынке их использовали как своеобразную валюту. В Музее Победы в Москве открылась выставка, которая рассказывает об истории продуктовых карточек во время Великой Отечественной войны. Карточная система была введена в июле 1941 года сразу во всех советских городах, кроме оккупированных. Один раз в месяц можно было получить промышленные товары: посуду, одежду, мыло. И один раз в день продукты. Меню было скромным: хлеб, крупы, тушенка, кондитерские изделия. Самая сложная ситуация была в Ленинграде. Город был в блокаде, и доставлять туда продовольствие было сложно - нормы продуктов, которые можно было отоварить по карточке, были минимальными.















Олег Волков, пресс-секретарь Музея Победы (Москва, Россия):

Изначально норма хлеба была 125 граммов на человека. Весной 1942 норму увеличили на 100 граммов, но увеличение связано с тем, что население города уменьшилось на 300 тысяч человек. Увеличили за счет умерших из-за голода и погибших от бомбардировок.

За карточки люди были готовы отдать все: драгоценности, антикварную посуду, мебель, произведения искусства, одежду. Карточками спекулировали на черном рынке, а их кража каралась расстрелом. Самое страшное для семьи было потерять карточки. После войны карточная система просуществовала еще год. Многие страны мира были поражены, что Советскому Союзу так быстро удалось справиться с дефицитом продовольствия после тяжелой войны.







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