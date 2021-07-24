Большой древний некрополь обнаружили археологи в западной части Верхнего замка в Полоцке

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Подобных на территории древнего города еще не находили. Две недели раскопок были крайне плодотворными: более 300 индивидуальных находок, в числе которых осколки греческих амфор, элементы украшений, печати. Ольга Масловская вернулась из археологической экспедиции.

Замчщие, дома полоцкой знати, место принятия важных государственных решений, центр бойкой торговли. Такой видят ученые жизнь Верхнего замка в Полоцке в средние века. Но это лишь малая часть информации, которую хранит эта земля. Второе лето здесь работают преподаватели и студенты Полоцкого госуниверситета. На месте бывшего больничного городка идет строительство кадетского училища. Задача археологов - максимально изучить территорию, прежде чем она будет застроена.

Первые пробы грунта показали: археологи наткнулись на древний некрополь, датируемый XII-XIII веками. Обнаружены более 50 захоронений. Это люди разного возраста: от младенцев до пожилых. Более детальную информацию установят антропологи. Исследователи предполагают, что рядом с захоронением находился храм, фундамент которого надеются отыскать.

За две недели более 300 находок

Площадь раскопа - 90 квадратов. Культурный слой Позднего Средневековья почти отсутствует. Он был уничтожен в советские годы во время строительства больничного городка, поэтому ученым в основном попадаются артефакты XII-XIII веков. Всего за две недели 336 индивидуальных находок!

Это элементы стеклянных браслетов, нательные кресты, печати. Каждая находка документируется и впоследствии станет предметом исследований под лампой и микроскопом.

Археологам помогают студенты и волонтеры

Археологам помогают студенты-историки и волонтеры - любители старины. Многим посчастливилось стать автором находки. Но сегодня в негласном соревновании начинающих исследователей вне конкуренции первокурсница Кристина Бульбенкова - на одном пятачке она обнаружила два древних украшения.

Алексей Драгун на раскопки приехал из Лепеля. Окончил Полоцкий госуниверситет. Сейчас преподает историю в лепельской гимназии. Раскопками увлекся пять лет назад. Ученикам пообещал в следующий раз взять с собой.

Жара корректирует режим работы археологов

Работают исследователи каждый день, кроме воскресенья. С восьми утра до двух дня. Каждый час перерыв. Из-за жары он стал длиннее. За две недели практики студенты усвоили: без воды и головного убора в раскопе не место.

Исследования продолжатся. В археологическую экспедицию собираются ученые Института истории Академии наук. В поле их зрения восточная часть замка, где культурный слой достигает шести метров.



