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Иван Крупко об уборочной-2021 в проекте "Вопрос номер один"
24.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Продовольственная безопасность и обеспечение внутреннего рынка продуктами питания. О задачах аграриев в проекте
В первом полугодии в АПК в целом сохраняется положительная тенденция. Темп производства валовой продукции - 100,1 %. Выручка сельхозорганизаций увеличилась на 14,5 %. Прибыль от реализации продукции - на 17 %.
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Продовольственная безопасность и обеспечение внутреннего рынка продуктами питания. О задачах аграриев в проекте "Вопрос номер один" рассказал глава...
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