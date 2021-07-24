Источник материала: БT

Продовольственная безопасность и обеспечение внутреннего рынка продуктами питания. О задачах аграриев в проекте "Вопрос номер один" рассказал глава Минсельхозпрода Иван Крупко. В АПК горячая пора: нужно убирать урожай быстро и без больших потерь. Готовность зерноуборочных комбайнов - 96 %. На будущий валовой сбор оказывает влияние погода. Холодная весна затянула посевную на 18 дней, на неделю примерно отставали в развитии сельхозкультуры.

В первом полугодии в АПК в целом сохраняется положительная тенденция. Темп производства валовой продукции - 100,1 %. Выручка сельхозорганизаций увеличилась на 14,5 %. Прибыль от реализации продукции - на 17 %.





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