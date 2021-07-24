Белорусские компании принимают участие в авиасалоне МАКС-2021

Источник материала: БT

Усиливается кооперация Беларуси и России. К примеру, в военно-технической сфере ежегодно мы поставляем продукции на сумму около 300 млн долларов. Свои новинки пять белорусских компаний представили на международном авиасалоне МАКС-2021. Какие? Увидела Дарья Белоусова-Петровская.

Международный авиасалон МАКС входит в десятку крупнейших авиафорумов мира. Проводится раз в два года и считается главным событием лета. Даже в этом году, несмотря на пандемию и строгие COVID-ограничения, на МАКС прибыло около 300 зарубежных делегаций из 56 стран.

Беларусь представляют 5 компаний. Одна из них - знаменитый 588-й авиаремонтный завод. Кстати, в этом году отметил 80-летний юбилей. Предприятие уникальное. Его работники могут восстановить практически все виды военных самолетов советского и российского производства. 10 лет назад начали разрабатывать отечественные беспилотники. И сегодня идут испытания ударных боевых машин, которые могут поражать различные цели противника.

Александр Воробей, замдиректора по развитию 558-го авиаремонтного завода:

Сейчас мы делаем беспилотники двух типов. Первый - это камикадзе. Это аппарат, который, жертвуя собой, наносит урон объектам. Второй - это возвращаемый аппарат, который сбрасывает средства поражения по заранее известным объектам.

Также на МАКС-2021 белорусы продемонстрировали защищенные ноутбуки-универсалы. Их можно установить на любой вид военной техники: в самолеты, танки, на корабли. Заряда хватит на 6 часов работы как в условиях сурового Севера, так и жаркой Африки. Кроме того, Беларусь всегда была знаменита разработкой микросхем. И в этот раз на форуме представили отечественные новинки.

Андрей Чернов, ведущий инженер ОАО "Интеграл":

Привезли на выставку микросхемы памяти, интерфейс-схемы, датчики температуры новые.





Для нашей страны Россия - основной экономический партнер в военно-технической сфере. Ежегодно Беларусь поставляет сюда продукцию гражданского и военного назначения на сумму около 300 млн долларов. И сегодня, когда наши страны испытывают сильное санкционное давление со стороны Евросоюза и Запада, военная кооперация только усиливается.















Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Республика Беларусь и Российская Федерация - стратегические партнеры в области военно-технического сотрудничества. Этому уделяется огромное значение главами государств. Мы продолжаем тесное взаимодействие и координируем свою деятельность в области военно-технического сотрудничества, особенно при работе в третьих странах. Именно поэтому мы вынуждены еще более взаимодействовать друг с другом и позиционировать не только продукцию Российской Федерации, но и продукцию предприятий Республики Беларусь.





Авиасалон МАКС-2021: военные и гражданские авиакосмические новинки

На авиафоруме состоялась долгожданная премьера, которую долго держали в секрете. Журналистам показали новый российский истребитель пятого поколения с одним двигателем. До этого момента все боевые самолеты России были оснащены двумя. Истребитель способен нести до пяти ракет "воздух-воздух", практически незаметен для средств обнаружения и поражения, а также обладает искусственным интеллектом. Не случайно его назвали "Шах и мат".





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