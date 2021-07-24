Источник материала: БT

Что делать, когда нет денег? Просить подаяние! Так решила несистемная оппозиция и поехала в турне по США. И немного подробностей: порядка 15 млн долларов в год запросила самая высокооплачиваемая домохозяйка. Но рецепты на литовской кухне, мягко говоря, своеобразные. Нелегальные мигранты возвращаются в Беларусь из Литвы с синяками, Протасевич попросил охрану.

Об ингредиентах демократии - в авторской рубрике Ксении Лебедевой.





Читайте также:

Новый проект К. Лебедевой "Это другое" развенчивает фейки и двойные стандарты - смотрите по вторникам после "Панорамы"



Корреспондент Агентства теленовостей Ксения Лебедева



Ксения Лебедева о польском спонсорстве и призывах беглых

Ксения Лебедева о том, что "Наша нива" не оценила лояльность государства, а "Репортеры без границ" очертили границы журналистики



