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Об ингредиентах демократии в авторской рубрике Ксении Лебедевой

24.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что делать, когда нет денег? Просить подаяние! Так решила несистемная оппозиция и поехала в турне по США. И немного подробностей: порядка 15 млн долларов в год запросила самая высокооплачиваемая домохозяйка. Но рецепты на литовской кухне, мягко говоря, своеобразные. Нелегальные мигранты возвращаются в Беларусь из Литвы с синяками,  Протасевич попросил охрану.

Об ингредиентах демократии - в авторской рубрике Ксении Лебедевой.


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Теги: Новости
 
 
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Что делать, когда нет денег? Просить подаяние! Так решила несистемная оппозиция и поехала в турне по США. И немного подробностей: порядка 15 млн долларов в год...
 
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