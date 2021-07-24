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Об ингредиентах демократии в авторской рубрике Ксении Лебедевой
24.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Что делать, когда нет денег? Просить подаяние! Так решила несистемная оппозиция и поехала в турне по США. И немного подробностей: порядка 15 млн долларов в год запросила самая высокооплачиваемая домохозяйка. Но рецепты на литовской кухне, мягко говоря, своеобразные. Нелегальные мигранты возвращаются в Беларусь из Литвы с синяками, Протасевич попросил охрану.
Об ингредиентах демократии - в авторской рубрике Ксении Лебедевой.
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Корреспондент Агентства теленовостей Ксения Лебедева
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Что делать, когда нет денег? Просить подаяние! Так решила несистемная оппозиция и поехала в турне по США. И немного подробностей: порядка 15 млн долларов в год...
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