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Минск и Каир свяжет прямой авиарейс

24.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Конструктивный деловой разговор, а не риторику  ультиматумов и санкционного давления выбирают наши партнеры в странах Африки и Ближнего Востока.  Во главу угла они, как и мы, ставят реализацию взаимовыгодных договоренностей. Посол Беларуси в Египте и по совместительству в Омане и Судане  оценил уровень межгосударственных отношений.  Нашим дипкорпусам приходится работать в новых условиях. Это и пандемийные ограничения, и внешнеполитическое давление. Важно, чтобы в приоритете оставались интересы народа, а не амбиции политических манипуляторов.

Для углубления двусторонних отношений есть договоренности открыть прямой авиарейс  между Минском и Каиром (сейчас решают технические вопросы), на завершающей стадии проект цифровой египетской визы для белорусов - ее можно будет получить по прилету в аэропорт. Интервью с послом  Беларуси в Египте Сергеем Терентьевым смотрите завтра в "Главном эфире"


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Конструктивный деловой разговор, а не риторику  ультиматумов и санкционного давления выбирают наши партнеры в странах Африки и Ближнего Востока.  Во главу угла...
 
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