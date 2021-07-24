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Минск и Каир свяжет прямой авиарейс
24.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Конструктивный деловой разговор, а не риторику ультиматумов и санкционного давления выбирают наши партнеры в странах Африки и Ближнего Востока. Во главу угла они, как и мы, ставят реализацию взаимовыгодных договоренностей. Посол Беларуси в Египте и по совместительству в Омане и Судане оценил уровень межгосударственных отношений. Нашим дипкорпусам приходится работать в новых условиях. Это и пандемийные ограничения, и внешнеполитическое давление. Важно, чтобы в приоритете оставались интересы народа, а не амбиции политических манипуляторов.
Для углубления двусторонних отношений есть договоренности открыть прямой авиарейс между Минском и Каиром (сейчас решают технические вопросы), на завершающей стадии проект цифровой египетской визы для белорусов - ее можно будет получить по прилету в аэропорт. Интервью с послом Беларуси в Египте Сергеем Терентьевым смотрите завтра в
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Конструктивный деловой разговор, а не риторику ультиматумов и санкционного давления выбирают наши партнеры в странах Африки и Ближнего Востока. Во главу угла...
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