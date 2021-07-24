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На три дня жители Солигорска окунулись в атмосферу ярких семейных праздничных мероприятий фестиваля "Вытокі"

24.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусским олимпийцам посвятили свои победы участники культурно-спортивного фестиваля "Вытокі". На три дня жители Солигорска окунулись в атмосферу ярких семейных праздничных мероприятий. Сегодня количество участников с трудом разместилось на центральных улицах города. Андрей Козлов удивился масштабам фестиваля. 

Наша съемочная группа ожидала увидеть в Солигорске большой семейный праздник выходного дня, тем более погода благоволила. Но мы и не подозревали, что размах будет подобным.

После двух дней культурных событий фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпу" в калийной столице Беларуси сконцентрировался на своей спортивной сути. Наверняка каждый ребенок сделал после сегодняшнего дня свой выбор, что ему по душе. 

Хоккей, волейбол или легкая атлетика с борьбой. Солигорск - город больших спортивных традиций. Может даже Виктор Бекша, наставник "Шахтера" и сборной Беларуси, через десяток лет кого и привлечет в национальную команду. 

Здесь и брейк-данс, который недавно стал не только танцевальной уличной культурой, но и олимпийским видом спорта. Попробовать себя можно было и в баскетболе, и в карате, и даже в тяжелой атлетике.

На время погрузиться в спортивную атмосферу, ведь год 2021-й стал олимпийским - в эти дни наши ребята сражаются на спортивных объектах Токио. 

Семейный забег в Солигорске

Минск, Борисов, Ратомка, Орша, Копыль, Мядель, Несвиж и, конечно же,  Солигорск. Такой культурно-массовый фестиваль в Беларуси невозможно  представить без забега. Например, в Солигорске был запланирован семейный забег, ведь белорусы любят активное времяпровождение.

По массовости семейный забег бил едва ли не все рекорды. Каждая семья Солигорска и гостей города не могла такое событие пропустить. Для некоторых забег стал дебютным.

Мультибрендовый фестиваль, объединяющий спорт, историю и культуру

Главная суть фестиваля "Вытокі" - каждого белоруса еще больше приобщить к своей национальной культуре, где спорт - ее яркая и составляющая часть. Финал фестиваля в конце августа пройдет в Минске. 


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Теги: Минск
 
 
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Белорусским олимпийцам посвятили свои победы участники культурно-спортивного фестиваля "Вытокі". На три дня жители Солигорска окунулись в атмосферу ярких...
 
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