В шести видах спорта выступили белорусы на Олимпийских играх

Источник материала: БT

Весь мир следит за событиями в Токио. В шести видах спорта сегодня выступили белорусы на Олимпийских играх. Во второй день престижного старта порадовали болельщиков дебютанты Игр.

Егор Герасимов на старте теннисного турнира одержал сверхволевую победу над французом Жилем Симоном. Уступив в первом сете 4:6, Герасимов взял реванш во втором - 6:3, а в решающем, уступая 1:4, сделал 2 брейка и не отдал сопернику больше ни одного гейма - 6:4. Уже после встречи белорус признается, что, несмотря на рейтинг (36-летний Симон лишь 102-й в планетарном табеле), это очень опытный теннисист, и было непросто навязать ему свою игру. В 1/16 финала Егору играть с 31-м в мировом рейтинге итальянцем Фабио Фоньини.

Рано утром по нашему времени дебютант Игр - 21-летний Александр Радионов успешно стартовал на турнире боксеров в категории до 69 кг. Раздельным решением судей в 1/8 финала белорус победил турка Нечата Экинчи 3:2. Следующий бой Радионов проведет 27 июля, он встретится с представителем Великобритании.

Вступили в борьбу и лидеры сборной Беларуси по плаванию. Анастасия Шкурдай с 7-м временем в квалификации пробилась в полуфинал в своей коронной дисциплине - 100 метров баттерфляем. Следом также в следующий раунд шагнул Илья Шиманович. Он плыл стометровку брассом. Продолжим переживать за наших пловцов завтра - следим за полуфинальными заплывами.





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