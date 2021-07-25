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"Белпочта" 26 июля проведет акцию "Дружба без границ"

25.07.2021 10:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" проведет 26 июля акцию "Дружба без границ", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

"Ежегодно 30 июля во всех странах мира празднуют Международный день дружбы - праздник, наполненный радостью, теплотой и улыбками. 26 июля в некоторых отделениях почтовой связи страны пройдет акция "Дружба без границ". В этот день клиенты смогут приобрести почтовые карточки, подписать их в адрес своих друзей, а сотрудники "Белпочты" бесплатно доставят их по всей республике. Вспоминая друзей, мы вспоминаем их поддержку, приятное времяпрепровождение, умение находиться рядом в радостных и сложных ситуациях", - говорится в сообщении.

В каких почтовых отделениях будет проводиться акция можно узнать на сайте РУП "Белпочта".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В этот день клиенты смогут приобрести почтовые карточки, подписать их в адрес своих друзей, а сотрудники "Белпочты" бесплатно доставят их по всей республике.
 
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