|
До +31°С ожидается в Беларуси 26 июля
25.07.2021 11:35 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 31 градуса жары ожидается во многих районах Беларуси 26 июля, объявлен желтый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем - юго-восточный умеренный, по юго-западу порывистый.
Температура воздуха в ночные часы составит плюс 14-19 градусов, местами - 11-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 26-31 градуса.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура воздуха в ночные часы составит плюс 14-19 градусов, местами - 11-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 26-31 градуса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)