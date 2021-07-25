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До +31°С ожидается в Беларуси 26 июля

25.07.2021 11:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 31 градуса жары ожидается во многих районах Беларуси 26 июля, объявлен желтый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем - юго-восточный умеренный, по юго-западу порывистый.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 14-19 градусов, местами - 11-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 26-31 градуса.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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Температура воздуха в ночные часы составит плюс 14-19 градусов, местами - 11-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 26-31 градуса.
 
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