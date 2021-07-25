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Беларусь, приняв иракских беженцев, снова демонстрирует свою открытость и человеколюбие - сенатор

25.07.2021 11:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь, приняв иракских беженцев и предоставив необходимую медицинскую помощь, в очередной раз демонстрирует всему миру свою открытость и человеколюбие. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился член Совета Республики Алексей Кушнаренко.

"Одной из наиболее сложных проблем, стоящих перед мировым сообществом в третьем тысячелетии, является проблема беженцев и перемещенных лиц. Лица, ищущие убежища, обладают всеми правами и основными свободами, провозглашенными в международных договорах по правам человека", - отметил сенатор.

По его словам, защита беженцев - это защита прав человека. "Беларусь, приняв иракских беженцев и предоставив необходимую медицинскую помощь, в очередной раз демонстрирует всему миру свою открытость и человеколюбие. Генетическая память нашего народа, прошедшего концлагеря и пережившего ужасы фашистской оккупации, не позволяет поступить иначе. Мы не заявляем громко о правах и демократических свободах, эти понятия внутри каждого из нас, мы с ними живем. Даже в условиях экономических санкций со стороны западных стран, направленных на наш народ, белорусы всегда протянут руку помощи", - подытожил Алексей Кушнаренко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Генетическая память нашего народа, прошедшего концлагеря и пережившего ужасы фашистской оккупации, не позволяет поступить иначе", - отметил член Совета...
 
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