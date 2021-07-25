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Почти 100 тыс. белорусских семей получат единовременную материальную помощь
25.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Финансово поддержат и школьников! Почти 100 тысяч семей получат единовременную материальную помощь. Такие мероприятия проводятся во всех регионах страны в преддверии учебного года. Выплата предоставляется семьям, воспитывающим троих и более детей независимо от дохода семьи.
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Финансово поддержат и школьников! Почти 100 тысяч семей получат единовременную материальную помощь. Такие мероприятия проводятся во всех регионах страны в...
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