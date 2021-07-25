В Беларуси вырастут размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

Источник материала: БT

В Беларуси с 1 августа увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Так, выплаты на первого ребенка составят 495 рублей, на второго и последующих детей - 566, на ребенка-инвалида - 637 рублей. Пособия пересчитываются два раза в год - с 1 февраля и 1 августа.



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