|
В Минской области прошли соревнования санитарных дружин
25.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Выявить инфекционных больных, оказать первую медицинскую помощь и даже спасти жизнь. Это только часть программы соревнований санитарных дружин гражданской защиты организаций Минской области. В Смолевичском районе проверили готовность медицинских служб к работе в чрезвычайных ситуациях. За золото вышли бороться 23 команды, занявшие первые места в районных и жодинских городских соревнованиях. Всего полоса препятствий включила 5 этапов: от проверки теоретических знаний до работы в очаге поражения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выявить инфекционных больных, оказать первую медицинскую помощь и даже спасти жизнь. Это только часть программы соревнований санитарных дружин гражданской...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)