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В Минской области прошли соревнования санитарных дружин

25.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выявить инфекционных больных, оказать первую медицинскую помощь и даже спасти жизнь. Это только  часть программы соревнований санитарных дружин гражданской защиты организаций Минской области. В Смолевичском районе проверили готовность медицинских служб к работе в чрезвычайных ситуациях. За золото вышли бороться 23 команды, занявшие первые места в районных и жодинских городских соревнованиях. Всего полоса препятствий включила 5 этапов: от проверки теоретических знаний до работы в очаге поражения.

Уже вне зачета участники показали и творческие способности: подготовили музыкальные номера, театрализованные постановки и юмористические зарисовки.

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Выявить инфекционных больных, оказать первую медицинскую помощь и даже спасти жизнь. Это только  часть программы соревнований санитарных дружин гражданской...
 
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