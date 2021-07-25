В Минской области прошли соревнования санитарных дружин

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Выявить инфекционных больных, оказать первую медицинскую помощь и даже спасти жизнь. Это только часть программы соревнований санитарных дружин гражданской защиты организаций Минской области. В Смолевичском районе проверили готовность медицинских служб к работе в чрезвычайных ситуациях. За золото вышли бороться 23 команды, занявшие первые места в районных и жодинских городских соревнованиях. Всего полоса препятствий включила 5 этапов: от проверки теоретических знаний до работы в очаге поражения.



Уже вне зачета участники показали и творческие способности: подготовили музыкальные номера, театрализованные постановки и юмористические зарисовки.



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