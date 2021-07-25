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Могилевскому областному онкодиспансеру - 75

25.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Значимую дату отмечает Могилевский областной онкологический диспансер. Со дня его основания исполнилось 75 лет. С юбилеем работников учреждения поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что благодаря признанным в мире авторским методикам и самоотверженному труду всего коллектива диспансера спасены тысячи человеческих жизней. Сегодня лечебное учреждение - это хорошо оснащенная, высокотехнологичная клиника, соответствующая мировым стандартам. Здесь рядом с именитыми врачами растет талантливая, целеустремленная молодежь. 


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Значимую дату отмечает Могилевский областной онкологический диспансер. Со дня его основания исполнилось 75 лет. С юбилеем работников учреждения поздравил...
 
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