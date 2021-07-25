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Могилевскому областному онкодиспансеру - 75
25.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗначимую дату отмечает Могилевский областной онкологический диспансер. Со дня его основания исполнилось 75 лет. С юбилеем работников учреждения
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Значимую дату отмечает Могилевский областной онкологический диспансер. Со дня его основания исполнилось 75 лет. С юбилеем работников учреждения поздравил...
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