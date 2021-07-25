День пожарной службы отмечают в Беларуси

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В Беларуси сегодня День пожарной службы. История спасателей в нашей стране началась еще в конце XV века. А 25 июля 1853 года в крупных городах были созданы пожарные команды, и эта дата стала знаковой. За годы структура серьезно изменилась. Сегодня МЧС Беларуси выполняет весь спектр аварийно-спасательных работ - от ликвидации пожаров до устранения аварий на нефте- и газопроводах. К слову, всего лишь один вуз в стране готовит специалистов для спасательного ведомства - это университет гражданской защиты.



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