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День пожарной службы отмечают в Беларуси

25.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси сегодня День пожарной службы. История спасателей в нашей стране началась еще в конце XV века. А 25 июля 1853 года в крупных городах были созданы пожарные команды, и эта дата стала знаковой. За годы структура серьезно изменилась. Сегодня МЧС Беларуси выполняет весь спектр аварийно-спасательных работ - от ликвидации пожаров до устранения аварий на нефте- и газопроводах. К слову, всего лишь один вуз в стране готовит специалистов для спасательного ведомства - это университет гражданской защиты.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси сегодня День пожарной службы. История спасателей в нашей стране началась еще в конце XV века. А 25 июля 1853 года в крупных городах были созданы пожарные...
 
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