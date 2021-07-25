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День работников торговли отмечают в Беларуси

25.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наличие широкого ассортимента продуктов питания, одежды и обуви в наших магазинах обеспечено для покупателей на 100 процентов. Превалирующее большинство товаров  белорусского производства. Торговля прочно занимает второе место по вкладу в ВВП страны. И сегодня в Беларуси отмечают День работников торговли. Около 700 тысяч из них работают в магазинах шаговой доступности, кафе и гипермаркетах. Растет и количество торговых центров. Сейчас по стране их почти 600. И этого достаточно, чтобы обеспечить полный сервис и удовлетворить спрос покупателей на товары и услуги.

Активно в Беларуси развивается и онлайн-торговля. Ее доля в товарообороте превысила 5 %. За 5 лет - прирост более чем вдвое. На столько же выросло количество интернет-магазинов.


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Наличие широкого ассортимента продуктов питания, одежды и обуви в наших магазинах обеспечено для покупателей на 100 процентов. Превалирующее большинство товаров ...
 
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