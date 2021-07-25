День работников торговли отмечают в Беларуси

Источник материала: БT

Наличие широкого ассортимента продуктов питания, одежды и обуви в наших магазинах обеспечено для покупателей на 100 процентов. Превалирующее большинство товаров белорусского производства. Торговля прочно занимает второе место по вкладу в ВВП страны. И сегодня в Беларуси отмечают День работников торговли. Около 700 тысяч из них работают в магазинах шаговой доступности, кафе и гипермаркетах. Растет и количество торговых центров. Сейчас по стране их почти 600. И этого достаточно, чтобы обеспечить полный сервис и удовлетворить спрос покупателей на товары и услуги.



Активно в Беларуси развивается и онлайн-торговля. Ее доля в товарообороте превысила 5 %. За 5 лет - прирост более чем вдвое. На столько же выросло количество интернет-магазинов.



