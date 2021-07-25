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Школьные ярмарки начали работать в Минске

25.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Школьные ярмарки начали работу в Минске. Широкий выбор товаров для учащихся предлагают крупные универмаги столицы и другие торговые точки. В этом году ассортимент обновлен на 20 %. Организованы и так называемые уголки первоклассника, где можно приобрести все необходимое - канцелярские принадлежности, одежду, обувь, рюкзаки. 

В крупных универмагах столицы представлена продукция белорусских производителей. Ценовой диапазон остался на уровне прошлого года. Так стандартный набор для школьника обойдется родителям от 200 до 500 рублей в зависимости от предпочтений. А каждую среду - в день школьника - товары можно приобрести со скидкой.


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Теги: Минск
 
 
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Школьные ярмарки начали работу в Минске. Широкий выбор товаров для учащихся предлагают крупные универмаги столицы и другие торговые точки. В этом году ассортимент...
 
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