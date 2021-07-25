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Школьные ярмарки начали работать в Минске
25.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Школьные ярмарки начали работу в Минске. Широкий выбор товаров для учащихся предлагают крупные универмаги столицы и другие торговые точки. В этом году ассортимент обновлен на 20 %. Организованы и так называемые уголки первоклассника, где можно приобрести все необходимое - канцелярские принадлежности, одежду, обувь, рюкзаки.
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Школьные ярмарки начали работу в Минске. Широкий выбор товаров для учащихся предлагают крупные универмаги столицы и другие торговые точки. В этом году ассортимент...
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