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БТ: владельцы 21vek.by, «Юркас» и «Модум» уклонялись от уплаты налогов

25.07.2021 17:33 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Руководители компаний 21vek.by, «Юркас» и «Модум» обвиняются в уклонении от уплаты налогов (статья 243 УК). Они находятся в СИЗО, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

«По данным следствия, 21vek.by занимался «фиктивной продажей» индивидуальным предпринимателям части имущества фирмы, а затем арендовал эту недвижимость и другие активы», - говорит голов за кадром.

В случае с интернет-площадкой речь идет о фиктивной продаже индивидуальным предпринимателям части имущества фирмы. Далее эта же недвижимость и другие активы якобы арендовались. Сделано это было для того, чтобы внести почти миллион рублей за аренду в бухгалтерский учет. Как следствие - сэкономить на налогах более 172 тысяч рублей. На самом же деле имущество никогда никому не продавалось, а вся инсценировка организована лишь для того, чтобы уклониться от налогов. 

В сюжете присутствуют кадры с участием сооснователя 21vek.by Павла Матусевича. Он рассказывает, что «по невнимательности упустил», что является «практически аффилированным лицом» для компании «Триовист».

Еще одна схема была связана с фиктивным импортом и экспортом. СС ее помощью ООО «Триовист» недоплатило налоги на сумму 677 тысяч рублей. По заявлению телеканала, схемы по уклонению от налогов были связаны с автомобилями и «фиктивным импортом и экспортом».

22 июня основатели интернет-гипермаркета 21vek.by Сергей Вайнилович, Павел Матусевич и Иван Плюгачев (они находятся в СИЗО КГБ) были задержаны, а также представителей компании «Юркас». 30 июня силовики приходили в офис косметической компании «Модум».

Главы компаний задержаны 22 июня и находятся в СИЗО КГБ. 

Фото: скрин видео с допроса Сергея Войниловича

 
 
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Руководители компаний 21vek.by, «Юркас» и «Модум» обвиняются в уклонении от уплаты налогов (статья 243 УК).
 
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