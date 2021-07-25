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Индийский штамм коронавируса обнаружен в Гомельской области

25.07.2021 18:09 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О выявлении индийского дельта-штамма в Гомельской области сообщил замглавы региона Владимир Привалов на встрече с работниками «Гомсельмаша».

«Если говорить немедицинским языком, индийский штамм - это три дня - и в реанимацию», - отметил он. «И если кто-то до сих пор думает, что его это не коснется, он ошибается. Взять, к примеру, индийский штамм. Если недели две назад он только появился в Индии, то сегодня уже есть в Гомеле. Если говорить немедицинским языком, индийский штамм - это три дня - и в реанимацию. Как спастись? Ответ один: надо прививаться», - цитирует его официальный сайт предприятия.

По статистике, в стране привито около 200 тысяч человек, а необходимо, чтобы было 820 тысяч. Привалов добавил, что пандемия изменила людей, и прежней жизни уже не будет.

По его словам, в некоторых странах люди перестали разговаривать с соседями, родственники – общаться с родственниками. В Беларуси же пошли «по пути раскрепощения», стали чаще бывать на свежем воздухе, использовать защитные маски, вакцинироваться, «не загнали наших людей в помещения».

Напомним, 15 июля стало известно, что индийский штамм выявлен в Минске у 10 пациентов, 20 июля дельта-шамм был обнаружена в Лидском районе. При этом образцы для исследований брали выборочно.

Об индийском штамме

Индийский дельта-штамм в настоящее время обнаружен у пациентов 104 стран мира, он распространяется на 50% скорее варианта «альфа», который был на 50% заразнее первоначального «китайского» штамма.

У дельта-штамма – более короткий инкубационный период и более тяжелые осложнения после заболевания. По словам экспертов, эта мутация вскоре станет преобладать во всем мире. Возможность уберечься от дельты - сделать своевременную вакцинацию.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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О выявлении индийского дельта-штамма в Гомельской области сообщил замглавы региона Владимир Привалов на встрече с работниками «Гомсельмаша».
 
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