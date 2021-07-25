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До конца августа в Беларусь поступит около 1 млн доз китайской вакцины от COVID-19 - Сенько

25.07.2021 19:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца августа в Беларусь поступит около 1 млн доз китайской вакцины от COVID-19.Об этом заявил в эфире СТВ Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько, сообщает БЕЛТА.

"В течение первого полугодия Китай безвозмездно направил в Беларусь 400 тыс. доз вакцин компании Sinopharm, которая зарегистрирована во многих странах мира, в том числе и у нас. Препарат очень востребован, котируется с высокой эффективностью, - сказал Юрий Сенько. - На сегодня Министерством здравоохранения по поручению главы государства ведутся переговоры о закупке коммерческой партии товара. Специально для Республики Беларусь есть хорошие скидки. Мы надеемся, что в ближайшее время будет подписан контракт, и к концу августа текущего года в нашу страну будет направлено около 1 млн доз вакцин, которые будут распределены по клиникам для дальнейшего вакцинирования населения".

Посол добавил, что в настоящее время идут переговоры с тремя китайскими компаниями, которые производят вакцины. "Мы надеемся, что также в ближайшее время будет принято решение по производству вакцин совместно с Китаем на территории Беларуси", - отметил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы надеемся, что также в ближайшее время будет принято решение по производству вакцин совместно с Китаем на территории Беларуси", - отметил Чрезвычайный и...
 
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