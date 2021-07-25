Решается вопрос об открытии генконсульства Беларуси в китайском Гонконге - Сенько

Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решается вопрос об открытии генерального консульства Беларуси в китайском Гонконге, заявил в эфире СТВ Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько, сообщает БЕЛТА.

"В настоящий момент принимается решение, чтобы открыть в Китае четвертое генеральное консульство Беларуси. У нас открыты они в таких городах, как Чунцин, Гуанчжоу, Шанхай, и сегодня рассматривается вопрос на предмет экономического центра Китая - Гонконг, который нам очень интересен", - рассказал Юрий Сенько.

По его словам, Беларусь наращивает объем продукции с высокой добавленной стоимостью на китайском рынке. “За шесть месяцев текущего года мы уже имеем $454 млн экспорта, и по сравнению с допандемийным 2019 годом рост составил 131%. Это хорошие показатели, и есть, куда наращивать", - отметил посол.

Юрий Сенько также добавил, что организованная Белорусской торгово-промышленной палатой встреча бизнеса с руководителями загранучреждений Беларуси, которая состоялась в Минске 22 июля, прошла продуктивно.-0-