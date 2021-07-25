В Минске в галерее Щемелева открылась выставка пинхол-фотографии

Источник материала: БT

Увидеть креативные безлинзовые фотографии в Минске. Выставка "Пинхол. ХХI" открылась в галерее Щемелева. В экспозиции работы 16 авторов из Беларуси, России, Украины, Литвы и США. По сути, пинхол-камера - это устройство без привычного объектива, а значит свет не фокусируется при помощи линз. Из-за этого изображения получаются размытыми, что придает им изюминку. Первый снимок в этой технике был сделан еще в 1545 году.

Сергей Кулагин, куратор, соавтор выставки:

Наша технология нам позволяет использовать нестандартные конструкции камер и работать с формой принимающего материала, т.е. не на плоскость снимать, допустим, а на что-то более мятое или интересное по форме.В Беларуси данное направление развивает международное объединение "Союз пинхолистов".





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