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МЧС планирует приобрести около 100 пожарных автоцистерн и новую авиатехнику

25.07.2021 20:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям планирует приобрести около 100 пожарных автоцистерн и новую авиационную технику. Об этом в эфире телеканал СТВ заявил министр МЧС Вадим Синявский, сообщает БЕЛТА. 

"Мы продолжим работу по боевой подготовке, техническому оснащению служб как пожарной, авиационной техникой, так и специальным оборудованием для ликвидации последствий. Так, в планах - приобретение около 100 пожарных автоцистерн, новой авиационной техники, ремонт существующей, а также, самое главное, экипировки спасателей, - рассказал Вадим Синявский. - Кроме того, немаловажна идеологическая и кадровая работа".   

Министр отметил, что в последнее время каждую неделю на воде гибнут около 30 человек. "Профилактические мероприятия не всегда приносят успех, поэтому мы вынуждены максимально выставлять личный состав, в том числе снимаем людей с боевой службы, чтобы контролировать и мониторить ситуацию на водоемах, - сказал он.

"Стихия непредсказуема, и мы видим, что происходит в Западной Европе. Спасатели Беларуси находятся в постоянной готовности. Мы стараемся спрогнозировать эти вопросы. Республиканским центром управления и реагирования на чрезвычайные ситуации проводится космический мониторинг, используются различные новые современные методы, методики", - подчеркнул глава ведомства. 

Вадим Синявский также обратил внимание на предпринимаемые в ходе уборочной кампании меры. "Дежурим на полях на договорной основе, потому что нарядов не хватает. Там, где значительная часть комбайнов, ситуация сейчас еще больше усложняется с учетом погодных условий. Вся техника выходит в поля, поэтому по усиленному варианту несения службы поставлена задача обеспечивать за этим контроль. Проблемы, конечно, существуют, однако мы активно на них реагируем", - заключил он. 

25 июля ежегодно в Беларуси отмечается профессиональный праздник - День пожарной службы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы продолжим работу по боевой подготовке, техническому оснащению служб как пожарной, авиационной техникой, так и специальным оборудованием для ликвидации...
 
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