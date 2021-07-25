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Рубрика "Площадка" о нелегальных мигрантах с Ближнего Востока, наводняющих Литву и Латвию
25.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беглая оппозиция и соседние с нами страны Балтии не перестают штамповать голословные обвинения в том, что Беларусь сознательно наводняет Литву и Латвию нелегальными мигрантами с Ближнего Востока. Уже не только официальные структуры Беларуси, но и патриотические общественные организации нашей страны разъяснили соседям реальное положение дел.
Самое интересное то, что бизнес на мигрантах из Беларуси в самом деле существует. Ведут его обосновавшиеся в Литве и Латвии наши беглые в тесном контакте с мошенническими структурами этих стран. Теперь подробности (видео).
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Беглая оппозиция и соседние с нами страны Балтии не перестают штамповать голословные обвинения в том, что Беларусь сознательно наводняет Литву и Латвию...
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