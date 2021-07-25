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26 июля в "Понятной политике" - торговля влиянием и дружба за деньги
25.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
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Первую порцию фактов, которые в Европе предпочитают не афишировать, - смотрите в понедельник сразу после "
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В "Понятной политике" мы расскажем о торговле влиянием и дружбе за деньги, как западные политики работают под грифом мошенников, от президента Франции до главы МВФ,...
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