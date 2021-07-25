Взгляд со стороны - украинский политик Н. Азаров поделился мнением о ситуации в Украине

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Поговорим о нашей южной соседке - Украине. Что происходит там сегодня? Насколько схожи события в Беларуси-2020 и события Евромайдана? Почему отношения двух стран (но не народов) перестали быть братскими? Об этом и не только спросим человека, который руководил страной, у которой есть большой опыт политических перемен.

Взгляд со стороны. В отличие от многих экспертов, которые могут судить о предпосылках протестов, он не понаслышке знает, что действительно бывает, когда протесты достигают своих целей. Один из самых опытных украинских политиков и один из основателей и руководителей Партии регионов, экс-премьер Украины Николай Азаров (видео).





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