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К. Лебедева в программе "Это другое" разрушает двойные стандарты, а нестабильных оппонентов ставит на место
25.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Невероятная белорусская оппозиция" не знает, что еще придумать, чтобы вывести людей на улицы, заставить их нервничать и провоцировать власть. Коктейли Молотова не сработали, буллинг тоже имел нулевой эффект, а практически все, кто затеял игру, уже известны.
Сейчас беглые придумывают разные ухищрения, чтобы организовать национальною забастовку, призывают включиться даже безработных. Да, вы не ослышались, забастовка безработных! Задача невероятного сценария - остановить предприятия и вывести людей на улицы. Для антуража с пустыми, но звучащими кастрюлями.
Но белорусы умнее. Ксения Лебедева уже подготовила очередной выпуск программы "Это другое", где разрушает двойные стандарты, а нестабильных оппонентов ставит на место - в эфире во вторник после "
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К. Лебедева в программе "Это другое" разрушает двойные стандарты, а нестабильных оппонентов ставит на место
"Невероятная белорусская оппозиция" не знает, что еще придумать, чтобы вывести людей на улицы, заставить их нервничать и провоцировать власть. Коктейли Молотова не...
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