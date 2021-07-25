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Комитет госбезопасности пояснил ситуацию вокруг задержания ряда белорусских бизнесменов. Речь идет о владельцах компаний "21 век", "Юркас" и "Модум". Владельцев фирм задержали в конце прошлого месяца. Никакой подробной информации по сей день в прессе не появлялось. Сегодня мы расскажем и о том, что стало поводом прихода силовиков в офисы этих фирм, и какие суммы фигурируют в уголовных делах. Во всех случаях квалификация одна и та же - "Уклонение от уплаты налогов". Продолжение в следующем материале.

В конце прошлого месяца сразу несколько представителей крупного бизнеса стали "ньюсмейкерами" криминальной хроники. Интернет-магазин "21 век", продавец дверей "Юркас" и производитель косметики "Модум". В офисах компаний прошли обыски. Как выяснилось, владельцев всех трех организаций правоохранители заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Долгое время по этим делам не было информации, и только сейчас появились подробности. Как выяснилось, все фигуранты, и правда, вызвали интерес правоохранительных органов из-за своих серых махинаций с налогами. Например, владельцы известной интернет-площадки по продаже за последние 4 года организовали как минимум две схемы по уклонению от уплаты налогов.

Первая была связана с фиктивной продажей индивидуальным предпринимателям части имущества фирмы. Далее эта же недвижимость, машины и другие активы якобы арендовались. Сделано это было для того, чтобы внести почти миллион рублей за аренду в бухгалтерский учет и, как следствие, сэкономить на налогах более 172 тысяч рублей. На самом же деле имущество никогда никому не продавалось, а вся инсценировка организована лишь для того, чтобы уклониться от налогов. О том, как схема работала на деле, рассказывает один из владельцев компании Павел Матусевич.







Павел Матусевич, соучредитель ООО "Триовист":

Что касается вопроса налогообложения меня как ИП, то здесь я по невнимательности упустил, что являюсь практически аффилированным лицом компании "Триовист" и не сообразил дать указания главному бухгалтеру считать налоговую ставку как для аффилированных лиц, а не как для обычных. Соответственно из-за этого в промежутке с момента приобретения офиса и до конца 2020 года я не доплачивал налог по упрощенной системе налогообложения, поскольку применялась ставка не 16 %, как должна была, а 5 %.

Аналогичная схема использовалась с автомобилями. Купили, сдали в аренду, уклонились от налогов. Сегодня о том, что действительно такое было, не отрицает и один из руководителей компании Сергей Вайнилович.

Сергей Вайнилович, соучредитель ООО "Триовист":

Насколько я помню, это тоже было сделано до сделки, мы рассматривали наши активы, которые должны участвовать в сделке, контрсделке, но для меня совсем мелочь эти машины, там по 700 рублей, может быть, арендная такса.

Вторая серая схема была связана с фиктивным импортом и экспортом. В этом случае налогов не уплачено на 677 тысяч рублей. По обоим фактам возбуждено уголовное дело. Руководители и владельцы компании Сергей Вайнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев и Сергей Стаюничев задержаны и продолжают находится в СИЗО КГБ.

Во втором случае силовики постучались в дверь продавцам дверей. Причина все та же - уклонение от уплаты налогов. Только в отличие от своих коллег из 21 века, владельцы компании "Юркас" не стали использовать сложные схемы. Супруги Юркевичи взяли на вооружение рабочий вариант старого способа. 37 монтажников дверей были оформлены как индивидуальные предприниматели. Соответственно и расчет с ними проходил не через официальную зарплату с отчислениями в ФСЗН, а по договору подряда. Это также позволило не отображать в документах подоходный налог.

Ольга Грицкевич, кассир "Юркас-сервис":

Приносят мне опять-таки же все те же документы, только с квитанцией "Юркевич ТВ"", и я высчитываю по прейскуранту монтажника сумму. Если, на примере 1000 рублей, если это межкомнатные двери, то это будет где-то 70 рублей, а если это входные двери, то это будет грубо 80 рублей. Я оставляю себе эти 20 или 30 % в кассе, а эти деньги забирает монтажник.







По словам самих монтажников, о том, что надо открывать ИП их поставили перед фактом. Вот рассказ одного из предпринимателей, который хоть и стал якобы самостоятельным коммерсантом, но работал исключительно с "Юркасом".

В итоге схема с ИП помогла компании сэкономить нелегальным способом более миллиона рублей. Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов возбуждено в отношении не только двоих владельцев компании, но и 7 должностных лиц коммерческой структуры. Шестеро из этого числа заключены под стражу. Потому что, как мы понимаем, якобы фирме, скорее всего, не выгодно было нас держать.

Но дальше всех пошли владельцы фабрики "Модум" - делали красивыми не только людей, но и свои бухгалтерские документы. Для достижения своих целей они вязли на вооружение сразу две схемы. Во-первых, имело место искусственное завышение затратной базы головного предприятия путем умышленного дробления бизнеса. Для этого хозяева перераспредели право на недвижимость между аффилированными компаниями. В последующем, как и в случае с "21 веком" собственное имущество якобы арендовалась. Что интересно, человек, который исполнял обязанности управляющего по недвижимости и аренде, якобы даже сам не может пояснить, кому и для чего сдавались помещения фабрики.

На самом же деле помещения никому и не когда не сдавались, а вся деятельность с их арендой была лишь фикцией. Также установлено, что бухгалтеры "Модума" использовали инструмент индивидуальных предпринимателей. Аналогично, как и коллеги с "Юркаса" парфюмеры умышленно занижали налоговую базу. В последующем выведенные деньги управленцы фабрики Александр Петренко, Виктор Лабкович, Иван Нитиевсикий и Ирина Скуратович получали на руки. Так сказать, кэш для красивой жизни.

Александр Петренко, председатель наблюдательного совета СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум-наша косметика":

Сами индивидуальные предприниматели, которые выступали в роли управляющих, получали свою зарплату, а остальные деньги отдавали, они распределялись между учредителями

В итоге с помощью своих серых схем за 9 лет коммерсанты не доплатили налогов в размере 652 тысяч рублей. Подозреваемыми по делу признаны 8 человек. Все фигуранты уголовного дела свою вину признали и готовы возместить нанесенный государству ущерб.

С учетом многоэпизодности и необходимости документирования всей цепочки противоправной деятельности, работа над этими уголовными делами продолжается. Правоохранители продолжают следственные действия по установлению всех обстоятельств и иных лиц, причастных к противоправной деятельности.







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