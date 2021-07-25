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Только цифры и факты о С. Тихановской и ее свите - расследование журналистов
25.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На неделе стало известно и о совместном финансовом проекте наших западных соседей и беглых оппозиционеров. Используя протестную повестку и слабую информированность заокеанских братьев по демократии, было решено, говоря простым языком, развести Соединенные Штаты на деньги. Именно с такой целью в Вашингтон была отправлена политическая экспедиция. Ее подробности для многих стали настоящим откровением.
В расследовании журналисты назвали конкретные суммы и не менее конкретные цели. Сухие цифры и факты о невероятных аппетитах жены уголовника Тихановского и ее беглой свиты.
Бить этот телецентр должен был не только по Беларуси, но и по России. Таков план, чтобы американцы уж точно не отказали. Россия рассматривается беглыми и их западными кураторами как сфера их непосредственных интересов. Все это информационное оружие, направленное в сторону Беларуси, в нужный момент готово отработать российскую повестку. Как это было с телеграм-каналом, который курировал Протасевич со своим дружком.
Просили в Вашингтоне не только для бывших белорусов, но и для Литвы. Вильнюс под шумок решил отхватить и себе кусок американского финансового пирога, а заодно расширить дипломатическое присутствие США в Литве и направить деньги и экспертов для обеспечения пограничной охраны. Вот такие сильные и независимые.
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На неделе стало известно и о совместном финансовом проекте наших западных соседей и беглых оппозиционеров. Используя протестную повестку и слабую...
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